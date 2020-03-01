Опубликован внешний вид грядущего смартфона Huawei

Устройство выглядит достаточно обыкновенно, не имеет какого-либо квадратного модуля основной камеры, зато оснащено 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением 1520 x 720 пикселей. Но при этом онлайн-ресурс Slashleaks не согласно с этими данными и утверждает, что смартфон получит 6,3-дюймовый дисплей. Зато что известно более-менее точно, так это то, что Huawei Enjoy 10e оснастят каплевидным вырезом под фронтальную камеру.