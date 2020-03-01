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Опубликован внешний вид грядущего смартфона Huawei
Но куда интереснее цена новинки
Буквально пару дней назад Huawei провела формальный анонс своей новинки — Huawei Enjoy 10e. И вот, уже совсем скоро, устройство должно поступить в продажу, в связи с чем был опубликован внешний вид грядущего смартфона китайской компании.
Устройство выглядит достаточно обыкновенно, не имеет какого-либо квадратного модуля основной камеры, зато оснащено 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением 1520 x 720 пикселей. Но при этом онлайн-ресурс Slashleaks не согласно с этими данными и утверждает, что смартфон получит 6,3-дюймовый дисплей. Зато что известно более-менее точно, так это то, что Huawei Enjoy 10e оснастят каплевидным вырезом под фронтальную камеру.
Работать смартфон будет на базе процессора MediaTek Helio P35 и иметь аккумулятор емкостью 5 000 мАч. Цена новинки составит примерно 140 долларов, а официальные продажи стартуют уже 5 марта текущего года.