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Опубликован возможный дизайн грядущего гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3
Ожидается подэкранная фронтальная и основная камера
Практически сразу после того, как Samsung представила свой новый гибкий складной Galaxy Z Fold 2, в сети был опубликован возможный дизайн следующего поколения данного смартфона - Samsung Galaxy Z Fold 3.
Источником свежей публикации стал популярный интернет-инсайдер и дизайнер Бен Гескин, который неоднократно публиковал изображения еще неанонсированных новинок. На этот раз рендер Гескина демонстрирует по-настоящему безрамочный складной смартфон, отличительной особенностью которого должны стать подэкранные фронтальная и основная камеры, а также отсутствие сгиба в момент, когда Galaxy Z Fold 3 находится в раскрытом состоянии.
Стоит отметить, что со стороны инсайдера достаточно смело публиковать подобные концепты столь рано. Напомним, что Samsung еще даже не провела полноценного мероприятия, посвященного Galaxy Z Fold 2, оставив данный анонс на начало сентября 2020 года.