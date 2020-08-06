Опубликован возможный дизайн грядущего гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3

Источником свежей публикации стал популярный интернет-инсайдер и дизайнер Бен Гескин, который неоднократно публиковал изображения еще неанонсированных новинок. На этот раз рендер Гескина демонстрирует по-настоящему безрамочный складной смартфон, отличительной особенностью которого должны стать подэкранные фронтальная и основная камеры, а также отсутствие сгиба в момент, когда Galaxy Z Fold 3 находится в раскрытом состоянии.