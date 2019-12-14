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Сегодня 13:29
Опубликована работа 60-ти кратного зума нового китайского флагмана
Довольно впечатляющие снимки
В сети появились качественные фотографии, которые демонстрируют работу нового китайского камерофона. Речь о Vivo X30 Pro, презентация которого запланирована на 16 декабря.
Согласно предварительным данным, смартфон оснастят основной четырехмодульной камерой, основной датчик которой имеет разрешение 64 Мп. Кроме того, имеется датчик для портретной съемки с разрешением 32 Мп, а также 8 Мп сверхширокоугольный объектив и перископный модуль с разрешением 13 Мп. Именно с помощью перископного модуля основной камеры, который позволяет 60-ти кратно масштабировать изображение, и были сделаны следующие фотографии.
На данный момент о смартфоне известно не многое, однако предполагается, что грядущий флагман Vivo X30 Pro будет работать на базе Samsung Exynos 980.