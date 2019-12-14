Опубликована работа 60-ти кратного зума нового китайского флагмана

Согласно предварительным данным, смартфон оснастят основной четырехмодульной камерой, основной датчик которой имеет разрешение 64 Мп. Кроме того, имеется датчик для портретной съемки с разрешением 32 Мп, а также 8 Мп сверхширокоугольный объектив и перископный модуль с разрешением 13 Мп. Именно с помощью перископного модуля основной камеры, который позволяет 60-ти кратно масштабировать изображение, и были сделаны следующие фотографии.