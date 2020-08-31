Опубликована видео-распаковка нового дешевого смартфона Realme с 90 Гц-дисплеем

Так, в ролике демонстрируется первое знакомство с Realme 7, который внешне максимально похож на то, каким его демонстрировали более ранние утечки. По видео же мы можем сказать, что смартфон построен на базе процессора MediaTek Helio G95, имеет тройную основную камеру и одинарную фронтальную, расположившуюся в аккуратном вырезе в дисплее. К слову, сам дисплей достаточно крупный — вероятнее всего, 6.5-дюймовый — поддерживающий частоту обновления 90 Гц. Ожидается, что емкость аккумулятора смартфона составит 5 000 мАч.

Напомним, что анонс Realme 7 должен состояться 3 сентября 2020 года. Учитывая, что цена прошлого поколения смартфона составляла 170 долларов или 12,5 тыс рублей на старте, вполне вероятно, что такой же она останется и в случае с новинкой.