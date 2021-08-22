Опубликована внешность и характеристики складного смартфона Honor

Данными поделился информатор под ником Rodent950. Так, по его словам, представить складной смартфон Honor — предполагаемое название Magic Fold — должны уже в четвертом квартале текущего года.

Помимо прочего он разметил и рендер смартфона, отметив, что так может выглядеть Magic Fold. Как видим, на опубликованном снимке устройство, внешне напоминающее Huawei Mate X2.

Honor Magic Fold приписывают 6,5-дюймовый внешний экран и 8-дюймовый внутренний. Работать аппарат может на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888+. На данный момент информация о стоимости о грядущей новинке — не раскрывалась.