Опубликовано доказательство скорого появления сверхбыстрой зарядки на смартфонах Samsung

Интернет-инсайдер, знакомый с ситуацией внутри компании, рассказал о разработке техногигантом собственного зарядного устройства под модельным номером EP-TA865, сообщает SamMobile. Учитывая, что в прошлом году Samsung сначала была замечена за изготовлением зарядки под номером EP-TA845, после чего представила устройство с мощностью 45 Вт, можно предположить реализацию 65-ваттной технологии зарядки в EP-TA865.

Ожидается, что впервые новый зарядный адаптер представят в начале 2021 года одновременно со следующим флагманом Samsung — Galaxy S21.