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Опубликовано доказательство скорого появления сверхбыстрой зарядки на смартфонах Samsung
Возможно даже, что в начале 2021 года
В 2020 году Xiaomi и Realme представили технологии проводной зарядки мощностью более 100 Вт. На их фоне то, что предлагает своим пользователям Samsung, выглядит крайне несерьезно. Но по всей видимости, корейский гигант намерен изменить сложившуюся ситуацию — в сети опубликовали доказательство скорого появления сверхбыстрой зарядки на смартфонах Samsung.
Интернет-инсайдер, знакомый с ситуацией внутри компании, рассказал о разработке техногигантом собственного зарядного устройства под модельным номером EP-TA865, сообщает SamMobile. Учитывая, что в прошлом году Samsung сначала была замечена за изготовлением зарядки под номером EP-TA845, после чего представила устройство с мощностью 45 Вт, можно предположить реализацию 65-ваттной технологии зарядки в EP-TA865.
Ожидается, что впервые новый зарядный адаптер представят в начале 2021 года одновременно со следующим флагманом Samsung — Galaxy S21.