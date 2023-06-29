Опубликовано фото iPhone в новом дизайне, вдохновлённом AR-шлемом Vision Pro

Данный аппарат вдохновлён недавней презентацией гарнитуры Apple Vision Pro. Футуристический смартфон с реднеров имеет дизайн шлема смешанной реальности и, будем честны, выглядит крайне свежо на фоне последних моделей от самой Apple.

iPhone Vision предлагает использовать дисплей-водопад, который отображает уведомления по бокам устройства, вместо привычных плоских краев.

Концепт также имеет небольшой экран на задней панели, рядом с массивом основных камер, включая перископический объектив и «жидкую» линзу.