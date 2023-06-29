Опубликовано фото iPhone в новом дизайне, вдохновлённом AR-шлемом Vision Pro

Опубликовано фото iPhone в новом дизайне, вдохновлённом AR-шлемом Vision ProА что, симпатичненько
Концепт-мейкер Антонио Де Роса представил свою новую работу — iPhone Vision.
Данный аппарат вдохновлён недавней презентацией гарнитуры Apple Vision Pro. Футуристический смартфон с реднеров имеет дизайн шлема смешанной реальности и, будем честны, выглядит крайне свежо на фоне последних моделей от самой Apple.
iPhone Vision предлагает использовать дисплей-водопад, который отображает уведомления по бокам устройства, вместо привычных плоских краев.
Концепт также имеет небольшой экран на задней панели, рядом с массивом основных камер, включая перископический объектив и «жидкую» линзу.
Оговоримся, что всё это — лишь «размышления на тему». То есть сама Apple пока не высказывала желания создавать iPhone, основываясь на дизайне своей же AR-гарнитуры.
Напомним, что ближайший анонс iPhone состоится в сентябре, когда купертиновцы представят долгожданную линейку iPhone 15.