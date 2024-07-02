Телефоны
Опубликовано 02 июля 2024, 09:42
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Опубликовано фото самого мощного смартфона на данный момент — Red Magic 9S Pro

Выглядит узнаваемо
Nubia Technology продолжает рекламную кампанию, посвященную новому игровому смартфону Red Magic 9S Pro. На этот раз нам показали дизайн устройства.
Опубликовано фото самого мощного смартфона на данный момент — Red Magic 9S Pro
© Weibo

Смартфон сохранил элементы серии Red Magic 9, включая тонкий металлический корпус с плоскими гранями, фронтальную камеру под экраном и активную систему охлаждения с мини-турбиной.

Red Magic 9S Pro будет доступен в четырех цветах: белый (Day Warrior), черный (Dark Knight), серебристый прозрачный (Deuterium Blade Transparent Silver Wing) и черный прозрачный (Deuterium Blade Transparent Dark Night).

Смартфон установил исторический рекорд в бенчмарке AnTuTu, набрав 2 369 542 балла, что является самым высоким показателем среди всех смартфонов.

Опубликовано фото самого мощного смартфона на данный момент — Red Magic 9S Pro
© Weibo

Благодаря продвинутой системе охлаждения, устройство должно демонстрировать впечатляющую производительность в играх.

В основе Red Magic 9S Pro лежит разогнанный процессор Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 165 Вт.

Все подробности будут объявлены 3 июля на официальной презентации флагмана.

Источник:Weibo
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ZTE Nubia Red Magic
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#смартфон