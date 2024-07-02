Опубликовано фото самого мощного смартфона на данный момент — Red Magic 9S Pro

Смартфон сохранил элементы серии Red Magic 9, включая тонкий металлический корпус с плоскими гранями, фронтальную камеру под экраном и активную систему охлаждения с мини-турбиной.

Red Magic 9S Pro будет доступен в четырех цветах: белый (Day Warrior), черный (Dark Knight), серебристый прозрачный (Deuterium Blade Transparent Silver Wing) и черный прозрачный (Deuterium Blade Transparent Dark Night).

Смартфон установил исторический рекорд в бенчмарке AnTuTu, набрав 2 369 542 балла, что является самым высоким показателем среди всех смартфонов.