Опубликовано фото сразу пяти iPhone 15 в разных цветах

Опубликовано фото сразу пяти iPhone 15 в разных цветахЧем-то напоминают iPhone 6s
В преддверии официального анонса новых смартфонов от Apple, инсайдер Sonny Dickson поделился фотографиями демонстрационных моделей iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Эти снимки предоставляют более детальный взгляд на дизайн предстоящих устройств.
Судя по всему, базовая модель линеки будет доступна в пяти различных цветовых вариантах: чёрном, розовом, жёлтом, синем и зелёном.
Эти цвета подтверждают ряд других утечек, опубликованных за последний год. Компания Apple, по всей видимости, решила сделать ставку на более приглушенные, ненасыщенные цвета.
Кроме того, новинка будет оснащена алюминиевой рамкой с заметно более мягкими краями и USB-C портом. В то время как модели iPhone 15 Pro, как ожидается, будут доступны в серебристом, сером, чёрном и синем цветах, но без золотого варианта.
Напомним, что полноценный анонс линейки iPhone 15 состоится на мероприятии Apple «Wonderlust» во вторник, 12 сентября. Об этом сообщила сама компания накануне.