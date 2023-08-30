Опубликовано фото сразу пяти iPhone 15 в разных цветах

Кроме того, новинка будет оснащена алюминиевой рамкой с заметно более мягкими краями и USB-C портом. В то время как модели iPhone 15 Pro, как ожидается, будут доступны в серебристом, сером, чёрном и синем цветах, но без золотого варианта.

Напомним, что полноценный анонс линейки iPhone 15 состоится на мероприятии Apple «Wonderlust» во вторник, 12 сентября. Об этом сообщила сама компания накануне.