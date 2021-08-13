Опубликовано фотосравнение новейших флагманов с камерами-невидимками от двух разных брендов

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Опубликовано фотосравнение новейших флагманов с камерами-невидимками от двух разных брендовСпойлер: Xiaomi всё ещё топ
За последний месяц было представлено сразу два новых смартфона с камерой-невидимкой: ZTE Axon 30 и Xiaomi Mi Mix 4. Оба устройства, по словам производителей, используют последнее поколение подэкранной фронтальной камеры.
Теперь же в сети появилось интересное фотосравнение, которое показывает качество используемых в смартфонах решений. Особенно интересным это сравнение выглядит из-за того, что в нём принял участие и прошлогодний ZTE Axon 20 — первый в мире смартфон с поддисплейной камерой.
По итогу можно отметить, что флагманы 2021 года, использующие «невидимую» технологию, выглядит по-настоящему футуристично. По крайней мере, невооружённым взглядом невозможно заметить область, где прячется камера.
Единственное, в случае с Axon 30 достаточно наклонить аппарат под углом, чтобы стала заметна полупрозрачная часть дисплея. Но это всё ещё в разы лучше, чем у того же Samsung Galaxy Z Fold 3.