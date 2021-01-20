Опубликовано изображение грядущего сверхтонкого смартфона Realme X9

Также фото Realme X9 демонстрирует, что смартфон получит порт Type-C (что неудивительно для 2021 года), и огромную надпись «Dare to Leap» на задней панели. К сожалению, никакой более-менее достоверной информации о «внутренней составляющей» новинки в сети нет. Но учитывая, что сам глава бренда начал делиться подробностями об устройстве, характеристики также можно ждать в ближайшее время.