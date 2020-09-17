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Опубликовано изображение первого флагмана Nokia с подэкранной фронтальной камерой
Неужели легендарная компания возвращается на передовую прогресса?
В сети появилось крайне интересное изображение, на котором можно распознать грядущий смартфон Nokia — Nokia 9.3. Судя по всему, устройство окажется первым флагманом компании с подэкранной фронтальной камерой.
Ожидается также, что устройство будет работать на базе топового процессора Snapdragon 865 и оснащаться передовыми камерами: как основной, так и фронтальной. Причем расположение последней прямо под дисплеем может стать самым интересным, что есть в девайсе. Еще стоит отметить, что слухи приписывают смартфону частоту обновления экрана 120 Гц.
Напомним, что ранее в сети было опубликовано официальное подтверждение компанией HMD Global того, что 22 сентября состоится анонс сразу нескольких смартфонов Nokia. Также было заявлено о появлении “особенного гостя”.