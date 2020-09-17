Опубликовано изображение первого флагмана Nokia с подэкранной фронтальной камерой

Ожидается также, что устройство будет работать на базе топового процессора Snapdragon 865 и оснащаться передовыми камерами: как основной, так и фронтальной. Причем расположение последней прямо под дисплеем может стать самым интересным, что есть в девайсе. Еще стоит отметить, что слухи приписывают смартфону частоту обновления экрана 120 Гц.