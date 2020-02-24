Опубликовано изображение первого, после выхода гибкого RAZR 2019, смартфона Motorola

Судя по опубликованным чертежам, смартфон будет иметь максимально обычный для 2020 года форм-фактор: обыкновенный “кирпич” с вырезом в дисплее под фронтальную камеру. Называться новинка будет Moto G9, а в качестве основного блока камер устройства выступят четыре модуля с неизвестным пока разрешением. Сканер отпечатка пальцев, судя по всему, расположится на задней панели устройства, прямо в логотипе компании.