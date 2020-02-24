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Сегодня 13:12
Опубликовано изображение первого, после выхода гибкого RAZR 2019, смартфона Motorola
Выглядит устройство, конечно, слишком “обычно”
Совсем недавно Motorola выпустила свой первый гибкий смартфон Motorola RAZR 2019, а уже сейчас в сети появились изображения нового устройства компании. К сожалению, оно вряд ли получится таким же революционным, как продолжение легендарной линейки раскладушек.
Судя по опубликованным чертежам, смартфон будет иметь максимально обычный для 2020 года форм-фактор: обыкновенный “кирпич” с вырезом в дисплее под фронтальную камеру. Называться новинка будет Moto G9, а в качестве основного блока камер устройства выступят четыре модуля с неизвестным пока разрешением. Сканер отпечатка пальцев, судя по всему, расположится на задней панели устройства, прямо в логотипе компании.
К сожалению, на данный момент нет никакой информации о спецификациях Moto G9, но учитывая, что анонс устройства ожидается уже текущей весной, можно без капли сомнения назвать именно этот девайс Motorola первым, после выхода гибкого RAZR 2019.