Опубликовано качественное фото чёрного iPhone 13

Единственное, что сразу же бросается в глаза — блок основной камеры. Теперь модули располагаются не вертикально, как это было раньше, а по диагонали.

Из «внутренностей» устройства ничего нового. Инсайдеры, как и раньше, сообщают об использовании чипа Apple A15 в качестве основы. При этом старшие модели (iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max) вдобавок получат экраны Samsung AMOLED с частотой обновления 120 Гц.