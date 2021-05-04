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Сегодня в 11:30
Опубликовано качественное фото чёрного iPhone 13
Видимо, как минимум блок камеры будет отличаться от предшественника
Уже менее чем через полгода Apple представит новое поколение iPhone — iPhone 13. Несмотря на немалый срок впереди, в сети уже начало появляться множество данных и изображений, касающихся грядущей новинки.
Так, например, на этот раз опубликовано качественное фото iPhone 13 в чёрном цветовом исполнении. Судя по нему, осенью 2021 года нас ждёт не сильно изменившийся iPhone 12.
Единственное, что сразу же бросается в глаза — блок основной камеры. Теперь модули располагаются не вертикально, как это было раньше, а по диагонали.
Из «внутренностей» устройства ничего нового. Инсайдеры, как и раньше, сообщают об использовании чипа Apple A15 в качестве основы. При этом старшие модели (iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max) вдобавок получат экраны Samsung AMOLED с частотой обновления 120 Гц.