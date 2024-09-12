Опубликовано качественное фото флагманского Galaxy S25 Ultra

Кроме того, устройство получит 50-мегапиксельный сенсор для 5x телеобъектива. Ожидается, что улучшения в камере будут минимальными, за исключением ультраширокой камеры.

Новый смартфон станет легче своего предшественника — всего 219 г против 232 г у Galaxy S24 Ultra, сохранив при этом ту же диагональ экрана благодаря уменьшению рамок. Толщина устройства составит 8.2 мм.