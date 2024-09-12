Опубликовано качественное фото флагманского Galaxy S25 Ultra

Опубликовано 12 сентября 2024, 07:591 мин.
Опубликовано качественное фото флагманского Galaxy S25 UltraА также подробные характеристики камеры
В сети появилось первое качественное изображение флагманского Samsung Galaxy S25 Ultra, который, по слухам, дебютирует в январе или феврале 2025 года.
Главное новшество — это плоские стороны корпуса, копирующие дизайн Pixel 9 и iPhone. Ранее модели серии Ultra имели закруглённые боковые грани.
Galaxy S25 Ultra будет оснащен 50-мегапиксельным сенсором ISOCELL JN3 для ультрашироких снимков, основной камерой на 200 Мп, а также 10-мегапиксельным датчиком для 3x телеобъектива.
Кроме того, устройство получит 50-мегапиксельный сенсор для 5x телеобъектива. Ожидается, что улучшения в камере будут минимальными, за исключением ультраширокой камеры.
Новый смартфон станет легче своего предшественника — всего 219 г против 232 г у Galaxy S24 Ultra, сохранив при этом ту же диагональ экрана благодаря уменьшению рамок. Толщина устройства составит 8.2 мм.