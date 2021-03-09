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Сегодня в 09:54
Опубликовано качественное фото iPhone без «чёлки»
Выглядит… как-то обыкновенно
Некоторое время назад появились слухи, что новые iPhone лишатся уже ставшей фирменной «чёлки». Вместо неё, якобы, компания намерена внедрить в смартфон обыкновенный вырез в форме отверстия, который используется в большинстве Android-смартфонов.
И вот, в сети появились качественные фото iPhone с таким внешним видом. Как пишет MyDrivers, примерно так может выглядеть одно из грядущих поколений смартфонов Apple. Правда, остаётся открытым вопрос: планирует ли яблочная компания оставлять систему Face ID или же, из-за невозможности расположить необходимые датчики, от неё будет решено отказаться?
Напомним, что помимо отказа от «чёлки», будущим iPhone также приписывают появления нового разъёма для зарядки — MagSafe вместо Lightning. При этом, по словам интернет-инсайдеров, Apple не станет использовать в своих телефонах USB-C из-за несовершенства технологии.