Опубликовано качественное фото iPhone без «чёлки»

И вот, в сети появились качественные фото iPhone с таким внешним видом. Как пишет MyDrivers, примерно так может выглядеть одно из грядущих поколений смартфонов Apple. Правда, остаётся открытым вопрос: планирует ли яблочная компания оставлять систему Face ID или же, из-за невозможности расположить необходимые датчики, от неё будет решено отказаться?