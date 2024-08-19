Опубликовано качественное фото Xiaomi Redmi Note 14 Pro с новым дизайном

Судя по снимку, серия Redmi Note 14 получит значительные изменения в дизайне. Особенно выделяется камера, которая теперь расположена на островке эллиптической формы.

Это заметное отличие от горизонтального расположения камер у предыдущих моделей линейки.

Redmi Note 14 Pro будет оснащен основной камерой на 50 Мп и двумя дополнительными сенсорами, характеристики которых пока не уточняются.

Также ходят слухи, что смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и дисплей с разрешением 1.5K, который будет иметь двойную микроизогнутую форму.

Ожидается, что Redmi Note 14 Pro дебютирует в Китае вместе с другими моделями серии уже в сентябре, а глобальный запуск состоится в ноябре 2024 года.