Опубликовано качественное фото Xiaomi Redmi Note 14 Pro с новым дизайном

Опубликовано 19 августа 2024, 07:16
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Опубликовано качественное фото Xiaomi Redmi Note 14 Pro с новым дизайномЖдем релиза в сентябре
В сети появилось качественное изображение будущего смартфона Xiaomi Redmi Note 14 Pro, который будет представлен в Китае в следующем месяце.
Судя по снимку, серия Redmi Note 14 получит значительные изменения в дизайне. Особенно выделяется камера, которая теперь расположена на островке эллиптической формы.
Это заметное отличие от горизонтального расположения камер у предыдущих моделей линейки.
Redmi Note 14 Pro будет оснащен основной камерой на 50 Мп и двумя дополнительными сенсорами, характеристики которых пока не уточняются.
Также ходят слухи, что смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и дисплей с разрешением 1.5K, который будет иметь двойную микроизогнутую форму.
Ожидается, что Redmi Note 14 Pro дебютирует в Китае вместе с другими моделями серии уже в сентябре, а глобальный запуск состоится в ноябре 2024 года.