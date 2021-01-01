Опубликовано качественное изображение неанонсированного Xiaomi Redmi K40

К сожалению, на опубликованном рендере видна лишь задняя панель, однако подробности о передней нескольким ранее сообщили инсайдеры. В частности, по их данным, в смартфоне не будет выдвижной фронтальной камеры - вместо нее будет врезанная в экран.

Напомним, что ранее руководитель Redmi Лу Вейбинг заявлял, что Redmi станет одним из первых производителей, выпустивших смартфон с новым процессором Snapdragon 888. Предполагается, что именно модель Redmi K40 будет работать на базе этого чипа. Смартфону также приписывают энергоемкий аккумулятор на 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки. Анонсировать его могут уже в это месяце.