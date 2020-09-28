Опубликовано качественное изображения первого смартфона Samsung в новой линейке Galaxy F

Чуть более, чем через неделю, 8 октября 2020 года, ожидается анонс первого смартфона Samsung в совершенно новой линейке Galaxy F — Galaxy F41. Устройство должно стать новым витком компании в производстве недорогих, но производительных устройств. И вот, накануне презентации, в сети были опубликованы качественное изображение новинки и его основные характеристики.