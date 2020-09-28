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Опубликовано качественное изображения первого смартфона Samsung в новой линейке Galaxy F
А также его характеристики
Чуть более, чем через неделю, 8 октября 2020 года, ожидается анонс первого смартфона Samsung в совершенно новой линейке Galaxy F — Galaxy F41. Устройство должно стать новым витком компании в производстве недорогих, но производительных устройств. И вот, накануне презентации, в сети были опубликованы качественное изображение новинки и его основные характеристики.
Смартфон получит 6.4-дюймовый sAMOLED-дисплей с U-образным вырезом для фронтальной камеры, фирменный процессор Exynos 9611, основной тройной блок камер с главным датчиком на 64 Мп и аккумулятор емкостью 6,000 мАч. Также устройство получит 6 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной. Ожидается, что цена Samsung Galaxy F41 составит 200 долларов или 15.6 тыс рублей.