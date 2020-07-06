Опубликовано первое фото долгожданного Xiaomi Poco M2 Pro

Как сообщается Poco M2 Pro будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720G с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также 64 или 128 ГБ внутренней. Смартфон, согласно обнародованным данным, получит 6,67-дюймовый FullHD+ экран с отверстием для селфи-камеры, расположенной в центральной верхней части дисплея. Что касается фотовозможностей, по данным инсайдеров, аппарат оснастят четырехмодульной камерой на 48, 8, 5 и 2 Мп и 16 Мп фронтальной.

Предполагается, что Poco M2 Pro оборудуют энергоемким аккумулятором на 5020 мАч с поддержкой 33 Вт зарядки.