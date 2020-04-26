Долгое время Realme считалась достаточно спорным брендом, так как было видно, что основной задачей компании является “откусить” рынок у Xiaomi — для этого “дочка” Oppo выпускала максимально недорогие устройства, забыв о создании уникального дизайна. Но, судя по всему, производитель решил все же заняться и этим аспектом — по крайней мере об этом говорит тот факт, что буквально недавно в сети было опубликовано первое фото грядущего смартфона Realme с необычным дизайном.