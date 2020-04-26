Телефоны
Сегодня 15:44
Опубликовано первое фото грядущего смартфона Realme с необычным дизайном
Выглядит девайс, конечно, необычно. Чем-то напоминает смартфоны Oppo
Долгое время Realme считалась достаточно спорным брендом, так как было видно, что основной задачей компании является “откусить” рынок у Xiaomi — для этого “дочка” Oppo выпускала максимально недорогие устройства, забыв о создании уникального дизайна. Но, судя по всему, производитель решил все же заняться и этим аспектом — по крайней мере об этом говорит тот факт, что буквально недавно в сети было опубликовано первое фото грядущего смартфона Realme с необычным дизайном.
Так, задняя панель безымянного смартфона, вероятнее всего, покрыта защитным стеклом. В центральной части практически с основания и до “верхушки” расположена вертикальная линия, на которой разместился модуль основной тройной камеры. Вспышка была сдвинута немного справа от нее. В общем-то, весь дизайн устройства практически “кричит” о том, что нас ждет что-то необычное. Вполне вероятно, что компания сможет придумать что-то необычное и для передней части, что вкупе сделает новый смартфон Realme по-настоящему оригинальным и запоминающимся.
К сожалению, помимо данной фотографии, об устройстве нет никакой информации. Но, учитывая, что в сеть попало “живое” фото новинки, можно ожидать ее анонс уже в самое ближайшее время.