Опубликовано первое фото устройства, обновляющего iOS на iPhone без вскрытия коробки смартфона

Новинка, получившая название Presto, начнет работу в США в апреле. Она представляет собой «устройство, похожее на планшет», на которое сотрудники розничного магазина могут поместить запечатанную коробку iPhone.

Система беспроводным образом включает iPhone внутри, обновляет его программное обеспечение до последней доступной версии, а затем выключает девайс.

Presto имеет небольшие шкафчики, вмещающие до шести коробок iPhone одновременно. Разметка на планшете обеспечивает правильное позиционирование коробок для NFC в зависимости от их размера. После правильного позиционирования iPhone обновляется в течение 15-30 минут.

Apple разработала Presto, чтобы не продавать iPhone в розничных магазинах с устаревшим программным обеспечением.

Например, линейка iPhone 15 поставлялся с iOS 17, но Apple выпустила iOS 17.0.1 еще до начала продаж устройств.

Обновление было необходимо для устранения проблемы, которая препятствовала переносу данных напрямую с другого iPhone во время первоначальной настройки.