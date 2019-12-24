Опубликовано первое изображение нового конкурента Xiaomi с поддержкой 5G

Realme X50 5G, о котором идет речь, будет представлен уже 7 января 2020 года. Причем судя по постеру, смартфон будет иметь очень приятное скругление задней крышки, но при этом передняя часть останется плоской, то ни о каком экране-водопаде речи идти и не может. Оно и неудивительно, учитывая, что устройство должно стать даже дешевле, чем Redmi K30 5G, цена на который, в свою очередь, составляет около 280 долларов. Также, судя уже по другому постеру, смартфон получит двойную фронтальную камеру, спрятанную в вырезе в дисплее — примерно такая же реализация фронталки уже была представлена во всем том же Redmi K30 и Galaxy S10+ в начале года.