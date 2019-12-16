Опубликовано первое официальное фото новенького Samsung Galaxy S11+

Буквально несколько часов назад популярный интернет-инсайдер Ice Universe опубликовал в своем Twitter-аккаунте первый официальный рекламный постер Samsung Galaxy S11+, благодаря которому мы теперь точно можем быть уверены в том, как будет выглядеть блок основной камеры. Как и предсказывали многочисленные утечки, задние камеры расположатся на прямоугольном блоке — единственное, до сих пор остается неизвестным само количество датчиков изображения. Также уже сейчас можно увидеть, как будет выглядеть белая версия Galaxy S11+.