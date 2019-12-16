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Опубликовано первое официальное фото новенького Samsung Galaxy S11+
Вышло как-то без сюрпризов
Последние два месяца по сети ходит множество слухов, касающихся грядущей флагманской линейки Samsung. И если о Galaxy S11 и S11e пока мало чего известно, то про Galaxy S11+ известно практически все. Вот и сейчас в сети появилось первое официальное изображение именно плюс-версии грядущей новинки.
Буквально несколько часов назад популярный интернет-инсайдер Ice Universe опубликовал в своем Twitter-аккаунте первый официальный рекламный постер Samsung Galaxy S11+, благодаря которому мы теперь точно можем быть уверены в том, как будет выглядеть блок основной камеры. Как и предсказывали многочисленные утечки, задние камеры расположатся на прямоугольном блоке — единственное, до сих пор остается неизвестным само количество датчиков изображения. Также уже сейчас можно увидеть, как будет выглядеть белая версия Galaxy S11+.
Напомним, что анонс устройства ожидается уже 18 февраля 2020 года в Сан-Франциско, в рамках очередного мероприятия компании под названием Unpacked.