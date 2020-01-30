Опубликовано первое официальное видео с недорогим флагманом Xiaomi Poco X2

Во-первых, в сети появились абсолютно всех характеристики грядущей новинки Poco X2. Если верить данной утечке, то устройство будет работать на базе процессора Snapdragon 730G, иметь 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной. Емкость аккумулятора новинки составит 4 500 мАч, при этом будет иметься поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Также устройство оснастят IPS-дисплеем на 6,7 дюймов с частотой обновления экрана 120 Гц. Pocophone даже придумала название данному решению — Reality Flow Display. Помимо этого смартфон будет иметь квадромодуль с 64, 8, 5 и 2 Мп камерами. Фронтальная камера будет двойная, врезанная в экран, на 20 и 2 Мп. Ну то есть всем все ясно же? По сути, мы получим лишь переименованный Redmi K30 4G под соусом якобы совершенно нового устройства.

Также в сети появилось видео с демонстрацией работы быстрой зарядки Poco X2. Напомним, что анонс смартфона ожидается уже 4 февраля. Цена новинки должна составить 260 долларов.