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Опубликовано первое видео с самым тонким 5G смартфоном
А именно Oppo Reno 3 Pro 5G
В сети появилось первое видео, на котором показан самый тонкий 5G смартфон на сегодняшний день, а именно Oppo Reno 3 Pro 5G. Видеоролик опубликовал сам вице - президент компании Oppo Брайан Шен на свой официальной странице в социальной сети Twitter.
По словам того же Брайана Шена, если не брать в расчет выступ камеры, то толщина устройства составляет порядка 7,7 мм. Таким образом, по толщине смартфон превосходит такие устройства, как Samsung Galaxy Note10, Xiaomi Mi 9 Pro, OnePlus 7T и Huawei Mate 30.
На опубликованном видео можно заметить, что Oppo Reno 3 Pro 5G оснастили четырехмодульной камерой, расположенной в верхнем левом углу задней панели устройства. Ожидается, что серию смартфонов Oppo Reno 3 официально представят не позднее декабря текущего года.
A first look at the full rear side of OPPO Reno3 Pro 5G. Thoughts? 👀 pic.twitter.com/V8yknOzFof— Brian Shen (@BrianShenYiRen) December 9, 2019