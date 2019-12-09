Опубликовано первое видео с самым тонким 5G смартфоном

По словам того же Брайана Шена, если не брать в расчет выступ камеры, то толщина устройства составляет порядка 7,7 мм. Таким образом, по толщине смартфон превосходит такие устройства, как Samsung Galaxy Note10, Xiaomi Mi 9 Pro, OnePlus 7T и Huawei Mate 30.

На опубликованном видео можно заметить, что Oppo Reno 3 Pro 5G оснастили четырехмодульной камерой, расположенной в верхнем левом углу задней панели устройства. Ожидается, что серию смартфонов Oppo Reno 3 официально представят не позднее декабря текущего года.