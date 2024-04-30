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Телефоны
Опубликовано 30 апреля 2024, 08:10
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Опубликовано первое живое фото Meizu 21 Note с непохожим на смартфоны бренда дизайном

Восторга он не вызывает
В китайской социальной сети Weibo появились первые «живые» фотографии Meizu 21 Note. На них изображена только задняя панель смартфона в двух расцветках: черной и фиолетовой.
Опубликовано первое живое фото Meizu 21 Note с непохожим на смартфоны бренда дизайном
© Mobiltelefon.ru

К сожалению, дизайн новинки вызывает разочарование. Вместо уникального стиля, присущего Meizu, мы видим блок камер, скопированный с iPhone, и «перьевую» текстуру задней панели, часто встречающуюся на бюджетных устройствах.

Напомним, что Meizu 21 Note должен получить чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 66-ваттную зарядку для аккумулятора емкостью 5500 мАч и 50-мегапиксельную основную камеру (информация о ней также присутствует на фото).

Стоит отметить, что в предыдущих утечках говорилось о стеклянно-металлическом корпусе Meizu 21 Note. На фотографиях же не видно рисок вывода антенн. Чем объясняется это несоответствие, пока неясно.

Существует предположение, что на фото изображен не Meizu 21 Note, а наследник Meizu M10 — ультрабюджетного смартфона для глобального рынка, не продававшегося в Китае и не работавшего на Flyme.

Остается надеяться, что это так и есть, а Meizu 21 Note получит уникальный стиль компании.

Источник:Mobiltelefon.ru
Автор:Булат Кармак
Теги:
#MEIZU
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#смартфон