Опубликовано первое живое фото Meizu 21 Note с непохожим на смартфоны бренда дизайном

К сожалению, дизайн новинки вызывает разочарование. Вместо уникального стиля, присущего Meizu, мы видим блок камер, скопированный с iPhone, и «перьевую» текстуру задней панели, часто встречающуюся на бюджетных устройствах.

Напомним, что Meizu 21 Note должен получить чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 66-ваттную зарядку для аккумулятора емкостью 5500 мАч и 50-мегапиксельную основную камеру (информация о ней также присутствует на фото).

Стоит отметить, что в предыдущих утечках говорилось о стеклянно-металлическом корпусе Meizu 21 Note. На фотографиях же не видно рисок вывода антенн. Чем объясняется это несоответствие, пока неясно.

Существует предположение, что на фото изображен не Meizu 21 Note, а наследник Meizu M10 — ультрабюджетного смартфона для глобального рынка, не продававшегося в Китае и не работавшего на Flyme.

Остается надеяться, что это так и есть, а Meizu 21 Note получит уникальный стиль компании.