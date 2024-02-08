Опубликовано первое живое фото неанонсированной раскладушки Google Pixel Fold 2

На утекшем изображении заметно, что камера получила новую форму, отличную от привычного длинного островка камер, характерного для линейки Pixel. Это изменение может указывать на стремление Google к обновлению внешнего вида своих устройств.

Кроме того, внешний экран Pixel Fold 2 выглядит более узким и длинным по сравнению с широким форматом его предшественника, что, вероятно, решит проблему с приложениями, отказывающимися работать в портретном режиме.

Хотя внутренний экран на утекшем изображении не виден, источник утверждает, что он будет оснащен вырезом для селфи-камеры в верхнем правом углу, в отличие от оригинального Pixel Fold, где камера располагалась в рамке.

Также сообщается, что Pixel Fold 2 будет «достаточно тонким», но при этом сохранит заметную складку на дисплее.