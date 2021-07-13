Опубликовано первое «живое» фото нового смартфона с «невидимой» селфи-камерой

И вот, накануне анонса, в сети появились свежее фото устройства. На нём можно увидеть, насколько большой шаг вперёд был проделан инженерами компании в вопросе сокрытия области, где прячется «камера-невидимка».

Как пишет GSMArena, источником «утечки» стали инсайдеры из Китая. И если их данные правдивы, если фото не фейк, то уже 22 июля нас ждёт анонс устройства, которое разделит мир смартфонов на «до» и «после».

Правда, открытым остаётся вопрос того, насколько качественными получаются фотографии, сделанные на такую «невидимую» селфи-камеру.