Опубликовано первое живое фото новой гибкой раскладушки Motorola Razr 50 Ultra

Снимок был опубликован известным информатором Судханшу Амбхоре и на нем видно, что внешние изменения по сравнению с предшественником Razr 40 Ultra незначительны.

На задней панели устройства расположен небольшой внешний экран и горизонтальный блок камер, под которым виднеется брендинг Razr. Открыв телефон, можно увидеть основной дисплей с центральным отверстием для фронтальной камеры.