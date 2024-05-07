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Опубликовано 07 мая 2024, 07:29
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Опубликовано первое живое фото новой гибкой раскладушки Motorola Razr 50 Ultra

Выглядит… узнаваемо
Новый складной смартфон Motorola Razr 50 Ultra может быть представлен публике уже совсем скоро, как свидетельствует живое фото устройства, появившееся в сети.
Опубликовано первое живое фото новой гибкой раскладушки Motorola Razr 50 Ultra
© Gizmochina

Снимок был опубликован известным информатором Судханшу Амбхоре и на нем видно, что внешние изменения по сравнению с предшественником Razr 40 Ultra незначительны.

На задней панели устройства расположен небольшой внешний экран и горизонтальный блок камер, под которым виднеется брендинг Razr. Открыв телефон, можно увидеть основной дисплей с центральным отверстием для фронтальной камеры.

Опубликовано первое живое фото новой гибкой раскладушки Motorola Razr 50 Ultra
© Gizmochina

Слив также указывает, что новинка может получить 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего накопителя. Предполагаемые цвета корпуса включают синий, оранжевый и зеленый.

Razr 50 Ultra уже прошел сертификацию BIS, что намекает на скорый запуск устройства в Индии. Однако подробностей о характеристиках пока мало.

Предшественник был выпущен в июне прошлого года, поэтому есть вероятность, что новая модель будет представлена в следующем месяце.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#MOTOROLA
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#RAZR
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#Складной смартфон