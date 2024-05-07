Опубликовано первое живое фото новой гибкой раскладушки Motorola Razr 50 Ultra

Опубликовано первое живое фото новой гибкой раскладушки Motorola Razr 50 UltraВыглядит… узнаваемо
Снимок был опубликован известным информатором Судханшу Амбхоре и на нем видно, что внешние изменения по сравнению с предшественником Razr 40 Ultra незначительны.
На задней панели устройства расположен небольшой внешний экран и горизонтальный блок камер, под которым виднеется брендинг Razr. Открыв телефон, можно увидеть основной дисплей с центральным отверстием для фронтальной камеры.
Слив также указывает, что новинка может получить 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего накопителя. Предполагаемые цвета корпуса включают синий, оранжевый и зеленый.
Razr 50 Ultra уже прошел сертификацию BIS, что намекает на скорый запуск устройства в Индии. Однако подробностей о характеристиках пока мало.
Предшественник был выпущен в июне прошлого года, поэтому есть вероятность, что новая модель будет представлена в следующем месяце.