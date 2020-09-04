В самый разгар пандемии коронавируса Xiaomi анонсировала линейку Redmi Note 9. Устройства получились спорными, но свою базу фанатов все же нашли — как ни крути, это продолжение крайне популярной линейки смартфонов Redmi Note. И вот, когда общественное напряжение касательно эпидемии начала сходить, компания, по всей видимости, ударить с новой силой — опубликовано первое “живое” фото потенциального хита Xiaomi Redmi Note 10.