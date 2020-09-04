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Опубликовано первое "живое" фото потенциального хита Xiaomi Redmi Note 10
Новинка может стать первой в линейке, работающей с 5G
В самый разгар пандемии коронавируса Xiaomi анонсировала линейку Redmi Note 9. Устройства получились спорными, но свою базу фанатов все же нашли — как ни крути, это продолжение крайне популярной линейки смартфонов Redmi Note. И вот, когда общественное напряжение касательно эпидемии начала сходить, компания, по всей видимости, ударить с новой силой — опубликовано первое “живое” фото потенциального хита Xiaomi Redmi Note 10.
Судя по имеющемуся изображению, M2007J22C — это кодовое обозначение устройства. При этом также имеющееся фото показывает, что устройство будет иметь как минимум версию с 8 ГБ оперативной памяти и работать на базе Android 10 с установленной поверх MIUI 12.
В свою очередь интернет-инсайдеры сообщают, что Redmi Note 10 будет основываться на процессоре MediaTek Dimensity 800U, состоящем из 8 вычислительных ядер с частотой до 2,4 ГГц и графического ускорителя ARM Mali-G57 MC3. Отличительное особенностью процессора также является поддержка мобильных сетей пятого поколения 5G. Также слухи гласят, что новинка от Xiaomi получит IPS-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц.