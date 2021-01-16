Опубликовано первое "живое" видео с неанонсированным Honor V40

Благодаря “живому” видео с Honor V40 можно рассмотреть внешность задней панели и как розовый смартфон выглядит в жизни. Напомним, что неанонсированное устройство получило 6,72-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Базовая модификация аппарата работает на базе процессора Dimensity 1000+. Источники также сообщают, что основной датчик в Honor V40 рассчитан на 50 Мп, а сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и макро-модуль на 2 Мп.

Отмечается, что перенос мероприятия обусловлен повреждением оборудования и места его проведения. Анонс состоится в 10:00 22 января, а продавать новинку начнут в этот же день в полночь.