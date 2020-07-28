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Опубликовано сравнение камер iPhone SE и нового OnePlus Nord

В результате был определен лидер
Автором популярного YouTube-канала SuperSaf было опубликовано сравнение камер iPhone SE и нового OnePlus Nord. Напомним, что если первый был представлен в апреле, то последний был анонсирован лишь на прошлой неделе.

Блогером была оценена как фронтальная камера “бюджетников”, так и основная. Напомним, что OnePlus оснащен двухмодульной селфи-камерой на 32 и 8 Мп, тогда как iPhone SE получил лишь один датчик на 7 Мп. Автор отметил, максимально разрешение, которое предоставляет iPhone SE равно 1080p, тогда как OnePlus Nord имеет возможность снимать ролики в 4K. Так, OnePlus Nord выдает более детализированные кадры, а также лучшую работу алгоритма HDR.

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Что касается основной камеры, при записи видео на смартфоны блогер заметил, что новинка от OnePlus выдает более стабилизированный результат. В то же время, с автофокусом при съемке обе модели справились. С фотографиями не все так однозначно. У данных моделей есть разница в алгоритме цветокоррекции. Так, iPhone SE выдает более естественную картинку, в то время как OnePlus Nord превосходит в размытии фона при съемке портретов. Однако автор отметил, что лидирующая позиция при съемке с недостаточным количеством света досталась OnePlus Nord. Кроме того, предпочтение блогер отдал именно новинке от OnePlus Nord, поскольку смартфон имеет увеличенный объем аппаратных настроек.

Автор: Лилик Ми