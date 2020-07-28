Опубликовано сравнение камер iPhone SE и нового OnePlus Nord

Что касается основной камеры, при записи видео на смартфоны блогер заметил, что новинка от OnePlus выдает более стабилизированный результат. В то же время, с автофокусом при съемке обе модели справились. С фотографиями не все так однозначно. У данных моделей есть разница в алгоритме цветокоррекции. Так, iPhone SE выдает более естественную картинку, в то время как OnePlus Nord превосходит в размытии фона при съемке портретов. Однако автор отметил, что лидирующая позиция при съемке с недостаточным количеством света досталась OnePlus Nord. Кроме того, предпочтение блогер отдал именно новинке от OnePlus Nord, поскольку смартфон имеет увеличенный объем аппаратных настроек.