Опубликовано видео первого в мире обесцвечивающегося смартфона

Роликом поделился популярный интернет-инсайдер Ice Universe. Он заявил, что пока не может назвать имя производителя, который разрабатывает подобное устройство, но может показать, как это устройство меняет свой окрас. При этом, по словам инсайдера, у пользователей будет возможность менять скорость процесса обесцвечивания.

Стоит отметить, что практически сразу же после публикации ролика, в сети начали появляться версии, какая именно компания занимается разработкой данного девайса. Пока что в качестве основного варианта среди большинства пользователей значится бренд Nubia, получившая наибольшую известность благодаря игровой линейке смартфонов Red Magic.