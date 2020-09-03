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Опубликовано видео первого в мире обесцвечивающегося смартфона
Выглядит, конечно, крайне необычно
В последнее время большинство смартфонов очень похожи друг на друга, как минимум в плане задней панели. Начиная с 2018 года каждый бренд старается использовать градиентную раскраску, которая отличается от конкурентов лишь своим “рисунком”. К счастью, есть еще производители, которые пытаются придумывать что-то необычное. Так, в сети было опубликовано видео первого в мире обесцвечивающегося смартфона.
Роликом поделился популярный интернет-инсайдер Ice Universe. Он заявил, что пока не может назвать имя производителя, который разрабатывает подобное устройство, но может показать, как это устройство меняет свой окрас. При этом, по словам инсайдера, у пользователей будет возможность менять скорость процесса обесцвечивания.
Стоит отметить, что практически сразу же после публикации ролика, в сети начали появляться версии, какая именно компания занимается разработкой данного девайса. Пока что в качестве основного варианта среди большинства пользователей значится бренд Nubia, получившая наибольшую известность благодаря игровой линейке смартфонов Red Magic.