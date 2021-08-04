Опубликовано видео с камерой-невидимкой новейшего флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 4

Судя по видеоролику, китайский IT-гигант и вправду использует некую продвинутую версию технологию камеры-невидимки. В то время как прошлогодний ZTE Axon 20 5G достаточно плохо скрывал область с подэкранной фронталкой, новинка от Xiaomi прекрасно справляется с этой задачей.

Более того, самое интересное заключается в том, что при выключенном дисплее модуль камеры вполне заметен. Но как только экран загорается, сенсор как будто пропадает, отмечает ITHome.