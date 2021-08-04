Опубликовано видео с камерой-невидимкой новейшего флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 4

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Опубликовано видео с камерой-невидимкой новейшего флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 4Выглядит как самый настоящий прорыв
Не успела Xiaomi официально подтвердить скорый анонс Mi Mix 4, как в сети появилась достаточно серьёзная «утечка» смартфона. Неизвестный интернет-инсайдер показал, как выглядит невидимая фронтальная камера устройства как при включённом, так и при выключенном дисплее.
Судя по видеоролику, китайский IT-гигант и вправду использует некую продвинутую версию технологию камеры-невидимки. В то время как прошлогодний ZTE Axon 20 5G достаточно плохо скрывал область с подэкранной фронталкой, новинка от Xiaomi прекрасно справляется с этой задачей.
Более того, самое интересное заключается в том, что при выключенном дисплее модуль камеры вполне заметен. Но как только экран загорается, сенсор как будто пропадает, отмечает ITHome.
Стоит также отметить, что свежий ролик опровергает более раннюю информацию о том, что Mi Mix 4 получит камеру, расположенную прямо по центру устройства.
Напомним, что анонс нового флагмана от Xiaomi ожидается уже 10 августа 2021 года.