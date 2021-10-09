Телефоны
Сегодня в 09:36
1 мин.

Опубликовано видео с макетом-болванкой флагманского Samsung Galaxy S22 Ultra

Неужели преемник серии Galaxy Note?
До выхода нового поколения флагманов Samsung осталось не так много времени. Линейка Galaxy S22, судя по последним утечкам, дебютирует уже в январе 2022 года.
Опубликовано видео с макетом-болванкой флагманского Samsung Galaxy S22 Ultra

На фоне этого в сети с обильной регулярностью появляются различные «утечки», на которых фигурируют изображения и характеристики разных моделей серии.

Но сейчас произошло нечто иное. Сразу два интернет-инсайдера — xleaks7 и CoverPigtou — опубликовали видео с макетом-болванкой топового Samsung Galaxy S22 Ultra, передаёт Gizmochina. Судя по тому, как выглядит смартфон, именно он станет преемником закрытой линейки Galaxy Note.

1 / 2

Добавляет баллов в пользу этой версии и тот факт, что более ранняя информация от источников подтверждала наличие в устройстве слота под стилус S Pen.

Что же до макета телефона, то благодаря ему мы можем увидеть, что кнопки регулировки громкости и питания расположены на правой стороне. Также с его помощью стало известно, что основная камера аппарата будет выполнена в Р-образной форме.