Опубликовано видео с макетом-болванкой флагманского Samsung Galaxy S22 Ultra

На фоне этого в сети с обильной регулярностью появляются различные «утечки», на которых фигурируют изображения и характеристики разных моделей серии.

Но сейчас произошло нечто иное. Сразу два интернет-инсайдера — xleaks7 и CoverPigtou — опубликовали видео с макетом-болванкой топового Samsung Galaxy S22 Ultra, передаёт Gizmochina. Судя по тому, как выглядит смартфон, именно он станет преемником закрытой линейки Galaxy Note.