Опубликовано видео с макетом-болванкой флагманского Samsung Galaxy S22 Ultra

Опубликовано видео с макетом-болванкой флагманского Samsung Galaxy S22 UltraНеужели преемник серии Galaxy Note?
На фоне этого в сети с обильной регулярностью появляются различные «утечки», на которых фигурируют изображения и характеристики разных моделей серии.
Но сейчас произошло нечто иное. Сразу два интернет-инсайдера — xleaks7 и CoverPigtou — опубликовали видео с макетом-болванкой топового Samsung Galaxy S22 Ultra, передаёт Gizmochina. Судя по тому, как выглядит смартфон, именно он станет преемником закрытой линейки Galaxy Note.
Добавляет баллов в пользу этой версии и тот факт, что более ранняя информация от источников подтверждала наличие в устройстве слота под стилус S Pen.
Что же до макета телефона, то благодаря ему мы можем увидеть, что кнопки регулировки громкости и питания расположены на правой стороне. Также с его помощью стало известно, что основная камера аппарата будет выполнена в Р-образной форме.