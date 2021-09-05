Опубликовано видео с названием новых iPhone

Опубликовано видео с названием новых iPhoneЕсть шансы, что после этого споры «iPhone 12S или 13?» закончатся
Исправить это упущение решил интернет-инсайдер под ником PinkDon, опубликовавший в своём Twitter-аккаунте интересный пост. К нему он прикрепил видео, на котором демонстрируются коробки с официальными MagSafe-чехлами для грядущих новинок Apple.
Самое интересное в них то, что благодаря им мы теперь знаем, как именно будут называться новые iPhone. Несмотря на многочисленные слухи об iPhone 12S, на деле линейка получит название iPhone 13.
Что интересно, на момент написания оригинальный твит и видео были удалены. Связано ли это с жалобой со стороны самой Apple — неизвестно. Но в сети остался как минимум скриншот, на котором отчётливо видна надпись «iPhone 13 Pro Max Silicon Case».
Напомним, что анонс iPhone 13 ожидается уже 14 сентября 2021 года. Одновременно со смартфоном также могут анонсировать новые часы Apple Watch Series 7. Отличительной особенностью последних должен стать увеличенный дисплей и ряд новых функций.