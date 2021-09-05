Опубликовано видео с названием новых iPhone

Исправить это упущение решил интернет-инсайдер под ником PinkDon, опубликовавший в своём Twitter-аккаунте интересный пост. К нему он прикрепил видео, на котором демонстрируются коробки с официальными MagSafe-чехлами для грядущих новинок Apple.

Самое интересное в них то, что благодаря им мы теперь знаем, как именно будут называться новые iPhone. Несмотря на многочисленные слухи об iPhone 12S, на деле линейка получит название iPhone 13.