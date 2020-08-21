Опубликовано видео с первым смартфоном с подэкранной селфи-камерой

Напомним, что называться устройство будет ZTE Axon 20 5G, а его отличительной особенностью, наравне с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, станет наличие подэкранной фронтальной камеры. Именно ее, к слову, компания-производитель и решила обыграть в своем видео.

Напомним, что судя по последним данным, в основу нового смартфона компании ZTE ляжет “крепкий середняк” Snapdragon 765G, а размер OLED-дисплея устройства составит 6,92-дюймов. В него, к слову, помимо 32 Мп камеры встроен и сканер отпечатка пальцев. Что же до основной камеры ZTE Axon 20 5G, то представлена она будет четырьмя модулями на 64, 8, 2 и 2 Мп. Емкость аккумулятора устройства составит 4 120 мАч, информации о мощности быстрой зарядки пока нет. Оперативной памяти ожидается до 12 ГБ, а постоянной до 256 ГБ. К сожалению, никакой информации о цене новинки в сети все еще нет.