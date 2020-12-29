Опубликовано видео с полным разбором новенького Xiaomi Mi 11
Из интересного стоит отметить L-образную форму основной камеры, сообщает Gizmochina. Ещё стоит заметить, что во многих местах телефон оснастили медной фольгой — с её помощью инженеры смогли добиться лучшего теплоотвода.
При разборе Mi 11 удалось рассмотреть и основной динамик, разработанный специалистами Harman Kardon — компании, владеющей в том числе брендом JBL. Под батареей же можно найти сканер отпечатка пальцев, который также выступает в качестве датчика сердцебиения.
Напомним, что Xiaomi Mi 11 является первым флагманом, который работает на базе процессора Snapdragon 888. Устройство хоть и получилось качественным, но всё же собрало немало критики вокруг себя. В первую очередь она связана с тем, что от бренда ожидали анонса Pro-версии с подэкранной фронтальной камерой.