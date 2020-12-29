Опубликовано видео с полным разбором новенького Xiaomi Mi 11

Вчера состоялся анонс нового флагмана Xiaomi — Xiaomi Mi 11. Устройство получилось очень интересным и, что самое важное, недорогим — за новинку, как и за предшественника в лице Xiaomi Mi 10, просят чуть более 600 долларов. И вот, уже на следующий день после презентации, в сети опубликовано видео с полным разбором смартфона.