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Опубликовано видео с полным разбором новенького Xiaomi Mi 11

На этот раз не от iFixit и даже не от JerryRigEverything
Вчера состоялся анонс нового флагмана Xiaomi — Xiaomi Mi 11. Устройство получилось очень интересным и, что самое важное, недорогим — за новинку, как и за предшественника в лице Xiaomi Mi 10, просят чуть более 600 долларов. И вот, уже на следующий день после презентации, в сети опубликовано видео с полным разбором смартфона.

Из интересного стоит отметить L-образную форму основной камеры, сообщает Gizmochina. Ещё стоит заметить, что во многих местах телефон оснастили медной фольгой — с её помощью инженеры смогли добиться лучшего теплоотвода.

При разборе Mi 11 удалось рассмотреть и основной динамик, разработанный специалистами Harman Kardon — компании, владеющей в том числе брендом JBL. Под батареей же можно найти сканер отпечатка пальцев, который также выступает в качестве датчика сердцебиения.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 является первым флагманом, который работает на базе процессора Snapdragon 888. Устройство хоть и получилось качественным, но всё же собрало немало критики вокруг себя. В первую очередь она связана с тем, что от бренда ожидали анонса Pro-версии с подэкранной фронтальной камерой.