Опубликовано видео с предполагаемой внешностью складного iPhone

Его работа повторяет прежние утечки, согласно которым условный iPhone 13 Fold будет по своей форме повторять Samsung Galaxy Z Fold 2, то есть складываться основным экраном внутрь. При этом в ролике он показывает, что девайс основан на базе Apple A15, что говорит о его вере в то, что новинка будет показана уже в 2021 году.