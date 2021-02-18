Опубликовано видео с предполагаемой внешностью складного iPhone
Но куда более интересно, что массированная информационная «атака» приводит к появлению качественного творчества на тему. Так, 3D-художник Святослав Александров разработал трёхмерную модель грядущей новинки, а также сделал видеопрезентацию ещё неанонсированного смартфона.
Его работа повторяет прежние утечки, согласно которым условный iPhone 13 Fold будет по своей форме повторять Samsung Galaxy Z Fold 2, то есть складываться основным экраном внутрь. При этом в ролике он показывает, что девайс основан на базе Apple A15, что говорит о его вере в то, что новинка будет показана уже в 2021 году.
Напомним, что многие интернет-инсайдеры в один голос утверждают, что складной iPhone будет поддерживать Apple Pencil. Так это или нет — узнаем лишь во время анонса.