Опубликовано видео с сравнением производительности флагманских Redmi K30 Pro и Honor V30

Так, если Honor V30 набрал 489605 баллов, то грядущему флагману Redmi удалось набрать порядка 610296 баллов. Также буквально сегодня инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter новые детали, касающиеся характеристик новинки от Redmi. По его словам, смартфон будет работать на базе Snapdragon 865 с быстрой памятью LPDDR5. Кроме того, он отметил, что устройство оснастят быстрой флэш-памятью типа UFS 3.1.

Напомним, что официальная презентация Redmi K30 Pro 5G состоится уже в конце марта, а именно 24 числа.