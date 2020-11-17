Опубликовано видео с тестом на прочность миниатюрного iPhone 12 mini и сверхдорогого iPhone 12 Pro Max

Протестировать “живучесть” девайсов взялся популярный YouTube-блогер с канала JerryRigEverything. Именно раздобыл сразу два новых iPhone в самые короткие сроки и “пропустил” их через собственную систему тестирования, демонстрирующую способность устройства выстоять при самых жестких испытаниях.

Отметим, что как iPhone 12 mini, так и iPhone 12 Pro Max в тесте на прочность показали себя с хорошей стороны: оба устройства, например, отлично выдержали проверку на изгиб. При этом стоит отметить, что самый большой и самый маленький iPhone 12 в целом очень сильно похожи как внешне, так и с точки зрения конструкции. Разве что различается покрытие задника смартфонов:у iPhone 12 mini это глянец, в то время как у iPhone 12 Pro Max покрытие матовое.