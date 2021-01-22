Опубликовано видеосравнение флагманского Samsung Galaxy S21 Ultra на Snapdragon 888 и Exynos 2100

Провёл сравнение автор YouTube-канала SpeedTest G, сообщает Android Authority. При этом чуда не случилось — версия на Snapdragon 888 оказалась более производительной, чем собрат на базе Exynos 2100. При этом фирменный чип Samsung может похвастаться более высокой рабочей частотой.

Напомним, что линейка Galaxy S21 со Snapdragon 888 на борту продаётся лишь в США и Китае. Остальные рынки довольствуются вариантов на Exynos. В связи с этим многие пользователи заказывают себе смартфоны Samsung именно из этих двух регионов, так как хотят обладать Snapdragon-версией девайса.