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Опубликовано видеосравнение флагманского Samsung Galaxy S21 Ultra на Snapdragon 888 и Exynos 2100
Угадайте, кто вышел победителем в этой «гонке»?
Хоть официальный старт продаж линейки Samsung Galaxy S21 и намечен на начало февраля, в сети уже появилось немало обзоров и прочих видео, так или иначе связанных с новинкой. Сейчас же был опубликованный ещё более интересный ролик, в котором сравнили Galaxy S21 Ultra на базе Snapdragon 888 с версией на базе Exynos 2100.
Провёл сравнение автор YouTube-канала SpeedTest G, сообщает Android Authority. При этом чуда не случилось — версия на Snapdragon 888 оказалась более производительной, чем собрат на базе Exynos 2100. При этом фирменный чип Samsung может похвастаться более высокой рабочей частотой.
Напомним, что линейка Galaxy S21 со Snapdragon 888 на борту продаётся лишь в США и Китае. Остальные рынки довольствуются вариантов на Exynos. В связи с этим многие пользователи заказывают себе смартфоны Samsung именно из этих двух регионов, так как хотят обладать Snapdragon-версией девайса.