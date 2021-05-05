Опубликовано видеосравнение высококачественного макета iPhone 13 Pro Max с предшественником

Самое главное отличие между смартфонами, которое сразу же бросается в глаза — размер «чёлки», в которой спрятан сенсор Face ID. При этом заметно больше стали модули основной камеры. Так, после измерений штангенциркулем, выяснилось, что диаметр объективов на макете равен 16,99 мм. Для сравнения, в iPhone 12 Pro Max их размер составляет 14,10 мм.