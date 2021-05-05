Телефоны
Сегодня в 16:57
Опубликовано видеосравнение высококачественного макета iPhone 13 Pro Max с предшественником
«Болванка» получилась очень правдоподобной
Популярный YouTube-блогер Unbox Therapy опубликовал свежее видео. В нём он распаковал макет ещё неанонсированного iPhone 13 Pro Max, а также сравнил его с уже выпущенным iPhone 12 Pro Max.
Самое главное отличие между смартфонами, которое сразу же бросается в глаза — размер «чёлки», в которой спрятан сенсор Face ID. При этом заметно больше стали модули основной камеры. Так, после измерений штангенциркулем, выяснилось, что диаметр объективов на макете равен 16,99 мм. Для сравнения, в iPhone 12 Pro Max их размер составляет 14,10 мм.
Сообщается, что причиной такого увеличения является внедрение оптической стабилизации изображения со сдвигом на каждый модуль. Напомним, что в прошлогоднем iPhone 12 Pro Max такая технология досталась лишь главному датчику.