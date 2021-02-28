Опубликовано "живое" фото бюджетного Xiaomi Redmi Note 10

Предполагается, что анонсировать устройство, вместе с моделями Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max, должны уже на следующей неделе. Redmi Note 10 получит Super AMOLED дисплей на 6, 67 дюймов с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления изображения 60 Гц. Работать смартфон будет на базе Qualcomm Snapdragon 678 с емким аккумулятором на 5020 мАч.

Напомним, что стоимость Redmi Note 10 в модификации на 6/64 ГБ составит 12 999 рупий или приблизительно 13 тысяч рублей. В то же время, модель на 6/128 ГБ оценивается в 13 999 рупий, а на 8/128 ГБ - 15 999 рупий.