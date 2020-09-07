Опубликовано "живое" фото самого необычного смартфона 2020 года

Стоит понимать, что новинка от корейской компании является по-настоящему необычным смартфоном. Так, если даже крайне футуристичный Samsung Galaxy Z Fold 2 по большей части лишь повторяет дизайн прошлогодних Galaxy Fold и Huawei Mate X, не говоря уже о “стандартных” смартфонов в традиционном форм-факторе, решение от LG кажется по-настоящему прорывным.

Устройство, которое будет оснащаться двумя дисплеями (на 6,8 и 4 дюймов), один из которых при этом сможет поворачиваться, основывается на базе процессора Snapdragon 765 либо Snapdragon 765G. Основная камера будет представлена современным блоком, основной модуль в котором будет иметь разрешение 64 Мп. Какие именно сценарии использования необычного форм-фактора LG Wing будут озвучены — станет известно лишь в рамках презентации с анонсом.