Опубликовано живое фото складного смартфона Vivo X Fold 3 с интерфейсом macOS на экране

Сообщается, что устройство будет поддерживать функцию «удаленного управления Mac». Фотографии были подтверждены другим блогером WHYLAB.

Ранее сообщалось, что две модели Vivo X Fold 3 с номерами модели V2303A и V2337A были зарегистрированы в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая. Предположительно, эти устройства будут соответствовать моделям Vivo X Fold 3 и Vivo X Fold 3 Pro.

Напомним, что уже сейчас известно, что Vivo X Fold 3 получит увеличенное разрешение экрана, большую батарею, 50-мегапиксельную основную камеру, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и поддержку беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Vivo еще не объявила конкретную дату выпуска этих двух складных устройств, но ожидается, что они будут представлены в марте.