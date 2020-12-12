Опубликовано "живое" видео с Samsung Galaxy S21+

“Живым” видео поделился автор YouTube-канала Random Stuff 2. Благодаря ролику можно довольно детально ознакомиться с внешностью неанонсированного смартфона. Смартфон оснащен быстрым 6,7-дюймовым AMOLED экраном на 120 Гц с тонкими рамками. Автор признался, что пользуется устройством на протяжении нескольких недель. Что касается первых впечатлений, мужчина отметил, что ему не особенно понравилась камера смартфона, но фотовозможности еще могут измениться благодаря обновлениям ПО.

Также автор воспользовался возможностью выяснить производительность Samsung Galaxy S21+. Напомним, что работает смартфон на базе флагманского процессора Snapdragon 888. Так, в одноядерном режиме устройство набрало 1115 баллов, тогда как при тестировании всех ядер - 3326 баллов.