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Опубликовано "живое" видео смартфона со сворачивающимся экраном
Речь о смартфоне Oppo X 2021
Напомним, что вчера китайская компания Oppo провела мероприятие, на котором продемонстрировала свой первый концептуальный смартфон со сворачивающимся экраном — Oppo X 2021. Сейчас же появилась возможность посмотреть, как необычное устройство выглядит на “живом” видео.
Дисплей устройства в стандартном положении соответствует 6,7 дюймам, однако благодаря его способности вытягиваться из корпуса, его можно увеличить до 7,4-дюймового. Для вытягивания был предусмотрел маленький привод внутри корпуса. Так, чтобы увеличить экран необходимо лишь провести пальцем по специальной сенсорной поверхности, расположенной на боковой рамке.
Однако информация о том, когда китайская компания планирует выпустить смартфон-рулон на рынок и сколько он будет стоить - не разглашается. Также Oppo не раскрыла и технические характеристики Oppo X 2021.