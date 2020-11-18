Опубликовано "живое" видео смартфона со сворачивающимся экраном

Дисплей устройства в стандартном положении соответствует 6,7 дюймам, однако благодаря его способности вытягиваться из корпуса, его можно увеличить до 7,4-дюймового. Для вытягивания был предусмотрел маленький привод внутри корпуса. Так, чтобы увеличить экран необходимо лишь провести пальцем по специальной сенсорной поверхности, расположенной на боковой рамке.