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Сегодня 12:03

Опубликованы цена и внешний вид нового недорого флагманского смартфона Samsung

Подобные вещи явно делаются под давлением конкурентов из Китая
Последние несколько лет Samsung придерживалась вполне устоявшегося графика анонс новых флагманов: в начале года публику ждала обновленная линейка Galaxy S, а летом (зачастую в августе) проходила презентация линейки Galaxy Note. Но начиная с 2020 года компания пошла иным путем. Сначала, в январе, она анонсировала Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite на базе топовых процессоров и по невысокой цене. Сейчас же, по всей видимости, нас ждет анонс еще одного подобного устройства, но уже с учетом современных “железных” реалий. И именно цена и внешний вид данного устройства были опубликованы в сети.

Судя по имеющимся данным, называться новинка будет Samsung Galaxy S20 FE. Отличительной особенностью смартфона станут плоский дисплей и доступная цена. Так, устройство оснастят 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с вырезом под фронтальную камеру и поддержкой частоты обновления экрана 120 Гц. В основу смартфона ляжет процессора Snapdragon 865. Говорят, что будет и младшая версия, основанная уже на Exynos 990 — так это или нет, узнаем вместе с анонсом.

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К сожалению, на данный момент нет никакой более-менее точной информации, когда же состоится презентация, на которой и покажут новинку (или новинки?). Зато уже сейчас интернет-инсайдеры сообщают, что цена смартфона будет начинаться от 699 евро, что на 200 евро дешевле стоимости обыкновенного Samsung Galaxy S20 на старте.