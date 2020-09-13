Опубликованы цена и внешний вид нового недорого флагманского смартфона Samsung
Судя по имеющимся данным, называться новинка будет Samsung Galaxy S20 FE. Отличительной особенностью смартфона станут плоский дисплей и доступная цена. Так, устройство оснастят 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с вырезом под фронтальную камеру и поддержкой частоты обновления экрана 120 Гц. В основу смартфона ляжет процессора Snapdragon 865. Говорят, что будет и младшая версия, основанная уже на Exynos 990 — так это или нет, узнаем вместе с анонсом.
К сожалению, на данный момент нет никакой более-менее точной информации, когда же состоится презентация, на которой и покажут новинку (или новинки?). Зато уже сейчас интернет-инсайдеры сообщают, что цена смартфона будет начинаться от 699 евро, что на 200 евро дешевле стоимости обыкновенного Samsung Galaxy S20 на старте.