Опубликованы цена и внешний вид нового недорого флагманского смартфона Samsung

Последние несколько лет Samsung придерживалась вполне устоявшегося графика анонс новых флагманов: в начале года публику ждала обновленная линейка Galaxy S, а летом (зачастую в августе) проходила презентация линейки Galaxy Note. Но начиная с 2020 года компания пошла иным путем. Сначала, в январе, она анонсировала Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite на базе топовых процессоров и по невысокой цене. Сейчас же, по всей видимости, нас ждет анонс еще одного подобного устройства, но уже с учетом современных “железных” реалий. И именно цена и внешний вид данного устройства были опубликованы в сети.